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"Друге життя новорічних дерев": скільки ялинок цьогоріч здали на утилізацію в Києві
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"Друге життя новорічних дерев": скільки ялинок цьогоріч здали на утилізацію в Києві

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У січні 2024 року кияни здали на утилізацію майже 7 тисяч новорічних ялинок і сосен
Утилізація ялинок у Києві. Фото: КМДА

Цьогоріч кияни здали на екологічну утилізацію майже 7 тисяч ялинок і сосен, якими прикрашали оселі до зимових свят. Показники близькі до років перед повномасштабним вторгненням РФ. Найбільше дерев принесли мешканці Дарницького та Подільського районів.

Про це в ефірі програми "Суспільне. Спротив" повідомив гендиректор комунального об'єднання "Київзеленбуд" Юрій Бахмат.

Сьогодні, 2 лютого, в Києві підбили підсумки роботи пунктів збору новорічних дерев, які працювали в місті до 31 січня.

За його словами, таких результатів вдалося досягти завдяки тому, що "Київзеленбуд" збільшив кількість локацій, куди можна було приносити ялинки. Це полегшило логістику, тобто містянам було простіше і ближче здати дерева на екологічну переробку.

Юрій Бахмат називає "гарним результатом" те, що цьогоріч у столиці прийняли на утилізацію майже 7 тисяч новорічних дерев. У порівнянні з минулим роком цей показник збільшився майже удвічі. Столиця виходить у лідери за цією екоініціативою серед інших українських міст.

Як вважає керівник "Київзеленбуду", це свідчить про те, що кияни, які виїхали на початку війни у 2022 році, поступово повертаються у місто.

"Кияни екологічно свідомі і правильно підходять до поводження з новорічними деревами", — сказав Юрій Бахмат.

Новорічні дерева, принесені до пунктів утилізації, комунальники з допомогою спеціального обладнання переробляють на щепу. Її в подальшому використовуватимуть на території столичних парків і скверів. Зокрема, такою мульчею підсипають лунки вічнозелених рослин, щоб корені не перемерзали взимку і грунт не пересихав у спеку. Надлишки щепи використовують для опалення об'єктів "Київзеленбуду", де встановлені твердопаливні котли. Усі ці процеси — замкнений цикл виробництва. Нічого з рослинних ресурсів не марнується, а використовується екологічно, зауважив Юрій Бахмат.

Для киян, які не встигли до 31 січня позбутися новорічної ялинки, є можливість здати дерева на території виробничих підприємств "Київзеленбуду". Локації баз можна знайти на сайті комунального об'єднання. "Ми готові працювати до останнього клієнта", — запевнив Юрій Бахмат.

Він додав, що мета таких заходів — зробити так, аби новорічні дерева потрапляли не на смітник і полігон відходів, а на екологічну переробку.

Що відомо про утилізацію новорічних дерев у Києві

Із 4 січня 2024 року і до 31 січня в Києві працювали 44 пункти прийому новорічних дерев — по кілька в кожному районі столиці.

Минулого року таких пунктів було 17. Цьогоріч додаткові пункти збору хвойних облаштували не тільки на виробничих базах "Київзеленбуду", а й на територіях парків і скверів.

У січні 2023 року на екологічну утилізацію в Києві здали 4 тисячі новорічних дерев. Це було вдвічі менше, ніж у 2022 році.

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