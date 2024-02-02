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У Львові викрили адвоката, підозрюваного у хабарництві
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У Львові викрили адвоката, підозрюваного у хабарництві

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У Львові викрили адвоката, підозрюваного у хабарництві
Затримання адвоката. Фото: пресслужба управління СБУ у Львівській області

У Львові Служба безпеки викрила адвоката, підозрюваного у хабарництві. За даними слідства, чоловік обіцяв "допомогти" своєму клієнтові пом’якшити міру запобіжного заходу за понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ у Львівській області.

Слідчі з'ясували, що чинний адвокат запевняв свого підзахисного, що має вплив на суддю і за винагороду може "вирішити питання". Така послуга коштувала понад 60 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання другої частини хабаря розміром 1300 доларів США. Адвокатові повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі адвокатові мають обрати запобіжний захід. Триває слідство.

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