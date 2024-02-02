На Харківщину повертається сніжна погода: прогноз на 3 та 4 лютого

У Харківській області у суботу, 3 лютого, очікується сніг та слабка хуртовина. У неділю — 4 лютого — синоптики прогнозують невеликі опади вдень.
Прогноз Суспільне Харків надали у регіональному гідрометцентрі.
Погода 3 лютого у Харкові та області
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів, вдень опади — сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина;
- На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5 ° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Замерзла річка Лопань у Харкові, січень 2024 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків
Погода на Харківщині 4 лютого
- Хмарна погода;
- Вночі опади, вдень невеликі опади;
- Місцями туман;
- Вітер західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
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