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На Харківщину повертається сніжна погода: прогноз на 3 та 4 лютого
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На Харківщину повертається сніжна погода: прогноз на 3 та 4 лютого

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На Харківщину повертається сніжна погода: прогноз на 3 та 4 лютого
Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

У Харківській області у суботу, 3 лютого, очікується сніг та слабка хуртовина. У неділю — 4 лютого — синоптики прогнозують невеликі опади вдень.

Прогноз Суспільне Харків надали у регіональному гідрометцентрі.

Погода 3 лютого у Харкові та області

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі без істотних опадів, вдень опади — сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина;
  • На дорогах місцями ожеледиця;
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5 ° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Замерзла річка Лопань у Харкові, січень 2024 року
Замерзла річка Лопань у Харкові, січень 2024 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Погода на Харківщині 4 лютого

  • Хмарна погода;
  • Вночі опади, вдень невеликі опади;
  • Місцями туман;
  • Вітер західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

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