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Виплату допомоги на проживання для ВПО у лютому продовжать автоматично. Роз'яснення департаменту соцполітики Рівного
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Виплату допомоги на проживання для ВПО у лютому продовжать автоматично. Роз'яснення департаменту соцполітики Рівного

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Виплату допомоги на проживання у Рівному всім переселенцям, які отримували її до 1 лютого, автоматично продовжать до 1 березня без додаткового звернення.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики Рівного Тетяна Горбатюк:

"Щоб забезпечити автоматичний перерахунок, потрібно актуалізувати свої дані в департаменті соцполітики та підтвердити право на отримання допомоги. Для працездатних переселенців щомісячна виплата становить дві тис. грн, для людей з інвалідністю і дітей до 18 років – три тисячі".

За даними міського департаменту соцполітики, нині у Рівному зареєстровано 18,8 тисячі ВПО, з них — майже дев'ять отримують грошову допомогу.

З 1 березня 2024 року виплати автоматично продовжать ще на шість місяців для таких категорій:

  • ВПО, які втратили працездатність, досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої станом на 1 січня 2024 року не перевищує 9 444 грн;
  • ВПО з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років, зокрема такі, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

"У разі, коли особі не буде продовжено виплату допомоги автоматично, але вона належить до вищезазначених категорій осіб, їй може бути призначено допомогу за заявою", — додала Тетяна Горбатюк.

Також вона зазначила, що переселенці зможуть отримати продовження виплат ще на шість місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги.

Заяви приймають у ЦНАПі на майдані Просвіти, 2 та в Просторі інтеграції на вулиці Словацького, 3а.

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