Затримали тернополянина, який допомагав військовозобов'язаному виїхати за кордон

За організацію незаконного перетину військовозобов’язаним кордону тернополянин отримав 9 700 доларів США.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної прокуратури.

34-річний чоловік, знаючи наміри місцевого жителя, що підлягає мобілізації, виїхати за межі України, пообіцяв свою допомогу в цьому. Він пообіцяв, що за 9 700 доларів США його довезуть автомобілем майже до самого кордону у Закарпатській області, а згодом потрібно буде у визначеному місці перейти україно-словацький кордон.

Долари США. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці повідомили тернополянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Затримання тернополянина. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.