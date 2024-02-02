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Затримали тернополянина, який допомагав військовозобов'язаному виїхати за кордон
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Затримали тернополянина, який допомагав військовозобов'язаному виїхати за кордон

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затримання на залізничному вокзалі у Тернополі
Затримання тернополянина. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

За організацію незаконного перетину військовозобов’язаним кордону тернополянин отримав 9 700 доларів США.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної прокуратури.

34-річний чоловік, знаючи наміри місцевого жителя, що підлягає мобілізації, виїхати за межі України, пообіцяв свою допомогу в цьому. Він пообіцяв, що за 9 700 доларів США його довезуть автомобілем майже до самого кордону у Закарпатській області, а згодом потрібно буде у визначеному місці перейти україно-словацький кордон.

тернополянин отримав 9 700 доларів США
Долари США. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці повідомили тернополянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Затримали тернополянина, який допомагав виїхати за кордон
Затримання тернополянина. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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