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Завдав шкоди на 300 тисяч: на Житомирщині рибалка незаконно виловив 25 кілограмів риби
довкілляРегіони

Завдав шкоди на 300 тисяч: на Житомирщині рибалка незаконно виловив 25 кілограмів риби

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Завдав шкоди на 300 тисяч: на Житомирщині рибалка незаконно виловив 25 кілограмів риби
Фото: Житомирський рибоохоронний патруль

Зранку 2 лютого в Коростенському районі під час рейду працівники Житомирського рибоохоронного патруля зафіксували порушення правил рибальства на суму понад 300 тисяч гривень.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook поінформувала пресслужба Житомирського рибоохоронного патруля.

У повідомленні сказано, що рибалка ловив рибу трьома лісковими сітками загальною довжиною 125 метрів.

"Подія сталася на річці Уж поблизу села Барди Коростенської міської громади. Чоловік займався незаконним виловом водних біоресурсів за допомогою трьох ліскових сіток, загальною довжиною 125 метрів. До сіток потрапили 200 екземплярів карася сріблястого загальною вагою 25 кілограмів. На рибалку склали протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України по адмінправопорушення. Сума шкоди, завданої рибному господарству, складає 316 тисяч 200 гривень", — пише пресслужба рибоохоронного патруля.
Завдав шкоди на 300 тисяч: на Житомирщині рибалка незаконно виловив 25 кілограмів риби
Фото: Житомирський рибоохоронний патруль

Завдав шкоди на 300 тисяч: на Житомирщині рибалка незаконно виловив 25 кілограмів риби
Фото: Житомирський рибоохоронний патруль

Матеріали справи готують до передачі правоохоронцям за місцем скоєння порушення. Заборонені знаряддя лову вилучили до рішення суду.

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