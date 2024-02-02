2 лютого у Житомирі погасили марку "Укрпошта завжди поруч з вами", присвячену 30-річчю підприємства. Вона є продовженням серії "Героїчні професії".

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу поштових послуг Житомирської дирекції "Укрпошта" Олена Мандро.

За її словами, це 33-я марка, яку випустила "Укрпошта" від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Марка присвячена поштовикам, які в такий нелегкий для країни час доставляють пошту та несуть соціальну місію у віддалені куточки окупованих і деокупованих територій, де перебувають люди, які потребують цієї допомоги", — розповіла Олена Мандро.

Олена Мандро. Фото: Суспільне Житомир

Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Поштовий блок складається з двох марок: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають". На них зображено пересувне відділення "Укрпошти", яке приїхало в населений пункт відразу після його звільнення Збройними силами України. Тираж блоку — 200 000 примірників, з яких 6 100 — неперфорованих з наддруком "Укрпошта 30 років". Тираж конверта "Перший день" — 40 000 примірників, картки — 96 000 примірників. Номінал марок — 30 гривень.

Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Художник поштового блоку, конвертів та штемпелів "Перший день" — Віктор Грудаков. Дизайн штемпелів спецпогашення — Оксани Шуклінової.

Фото: Суспільне Житомир

З 2 лютого придбати блок "Укрпошта завжди поруч з вами" можна у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині.

Фото: Суспільне Житомир

"Війна — це не привід розслаблятися, навпаки — це привід зібратися. Так, складно, але ми маємо враховувати обстріли, атаки у своїй роботі, але тим не менше я пишаюся тим, що наша компанія залишалася завжди. Ми були останні, коли міста окуповували, і перші, коли приходили ЗСУ. Ми плануємо це робити і надалі, тому маємо взяти все гарне, що було в історії, і перебудувати те, чого не вистачає — це швидкість, якість і зручність", — сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ігор Смілянський. Фото: Суспільне Житомир

Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Випуск "Героїчні професії" присвячений людям різних спеціальностей, які працюють заради Перемоги України та її громадян. Героїчну серію у 2023 році розпочав поштовий блок "Воїни світла. Воїни добра", 4 листопада 2023 року вона поповнилася випуском "Залізні люди", а 2 лютого 2024 року до колекції додався блок "Укрпошта завжди поруч з вами".

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