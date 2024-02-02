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У Полтаві погасили поштовий блок, присвячений працівникам "Укрпошти"
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У Полтаві погасили поштовий блок, присвячений працівникам "Укрпошти"

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Поштовий блок «Укрпошта завжди поруч з вами» погасили у Полтаві
Частина поштового блоку. Фото: П. Шестопал

Поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" погасили у Полтаві 2 лютого. Зробили це до 30-ї річниці утворення "Укрпошти". Блок присвячений пересувним бригадам, які заїжджають на деокуповані території України.

На поштовому блоці зображено справжній автомобіль пересувного відділення "Укрпошти" із Миколаївської області, який виїжджає на деокуповані території. Про це Суспільному розповів директор з розвитку мережі Полтавського регіону акціонерного товариства "Укрпошта" Павло Шестопал. За його словами, погашення влаштували у поштовому відділенні №11, що на вулиці Юліана Матвійчука.

У Полтаві погасили поштовий блок, присвячений працівникам "Укрпошти"
Марки. Фото: П. Шестопал

Художник поштового блоку, конвертів та штемпелів "Перший день" — Віктор Грудаков. Дизайн штемпелів спецпогашення розробила Оксана Шуклінова.

У Полтаві погасили поштовий блок
Один із елементів поштового блоку. Фото: П. Шестопал

Поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" третій із серії "Героїчні професії". До цього презентували блоки "Воїни світла. Воїни добра" та "Залізні люди".

Наклад блоку — 200 тисяч примірників, конверта "Перший день" — 40 тисяч, а картки — 96 тисяч.

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