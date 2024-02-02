У Кривому Розі 1 лютого відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого оборонця Артема Карповича. Встановили меморіал на будівлі криворізького ліцею №49, де навчався військовий.
Про це мовиться на Facebook-сторінці Виконкому Покровської районної в місті ради.
Артем загинув у березні 2022 у боях за Херсон. Служив у складі 17-ї танкової дивізії.
"Артема Карповича пам’ятають і шанують як доброго, світлого юнака, який любив життя, успішно займався спортом. Мужній воїн став на захист Батьківщини з першого дня повномасштабного вторгнення агресора. Цей пам'ятний знак буде завжди нагадувати нинішнім і прийдешнім поколінням про війну, людське горе та криваву ціну свободи", — йдеться у дописі.
Військового також посмертно нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом" ІІІ ступеня та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
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