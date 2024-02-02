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Бійці Волинської бригади ТрО на Луганщині знищили російське авто з особовим складом
ЗСУРегіони

Бійці Волинської бригади ТрО на Луганщині знищили російське авто з особовим складом

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Аеророзвідники 100-ї бригади територіальної оборони з Волині вистежили та знищили на сході України автомобіль УАЗ СГРРадянський мікроавтобус підвищеної прохідності. У розмовній мові — «Буханка», «Таблетка». СГР розшифровується як «старий вантажний ряд»., в якому їхали російські військові.

Як зазначили в пресцентрі бригади, "буханка" рухалася з позиції на позицію окупованим селом у Луганській області.

Бійці Волинської бригади ТрО на Луганщині знищили російське авто з особовим складом
Фото: 100-та окрема бригада територіальної оборони

Пілоти підрозділу ударних безпілотників "VORON 100" вистежили та вразили наземну ціль із допомогою квадрокоптера.

"Пекельно-вибуховий процес утилізації техніки та особового складу противника триватиме до повного звільнення святої української землі від окупантів! Щиро дякуємо "Спільноті Стерненка" за надані засоби! Разом крокуємо до Перемоги!" — додали в пресцентрі.
Бійці Волинської бригади ТрО на Луганщині знищили російське авто з особовим складом
Фото: 100-та окрема бригада територіальної оборони

Що відомо про участь ТРО Волині в боях на сході

У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У грудні минулого року за три дні боїв на Луганщині бійці тероборони відбили одразу декілька спроб російських військ штурмувати позиції ТРО у Серебрянському лісі. У січні 2024-го ТРО ліквідувала 27 російських військових.

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