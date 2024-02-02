"Героїчні професії". У Кропивницькому погасили марку до 30-річчя Укрпошти

У Кропивницькому відбулось спецпогашення марки "Героїчні професії". Нову марку серії "Укрпошта" випустила до свого 30-річчя. На спецпогашення приїхали працівники поштових відділень з громад Кіровоградської області.

Серію "Героїчні професії" започаткували 2023 року. Присвятили людям різних професій, які працюють на перемогу України, сказала керівниця Кропивницького регіону "Укрпошти" Тетяна Капустіна.

Це третя марка з серії. Перші дві присвячені працівникам критичної інфраструктури та залізничникам. Цього разу презентували поштовий набір. Він містить художній конверт, картку та дві марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають". Над оформленням працював художник Віктор Грудаков.

Кіровоградщина отримала дві тисячі блоків. Вартість блока — 60 гривень, сказала Тетяна Капустіна.

"Також є немаркований художній конверт, конверт першого дня та листівка. На марці зображений реальний сюжет, коли поштове відділення приїжджає слідом за ЗСУ у звільнене село".

Марки та конверти можна купити в усіх відділеннях пошти. Обмежень у продажу марок немає.

Нова марка "Укрпошти" в серії "Героїчні професії". Фото: Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Людмила Мандрик купує усі марки від початку повномасштабного російського вторгнення. З її слів, це покращує настрій.

"Хоч якісь в житті радощі невеличкі. Планую сину відправити".