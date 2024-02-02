Сумська прокуратура повідомила про підозру 21-річному військовому РФ

Прокуратура Сумщини повідомила про підозру військовослужбовцю РФ у порушенні законів та звичаїв війни. За інформацією слідства, разом з іншими військовими він жорстоко поводився з місцевим фермером та пограбував його.

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, 24 березня 2022 року під час окупації Сумщини озброєні автоматами військові РФ прийшли в будинок до власника фермерського господарства та погрожували прострелити чоловікові ноги, вимагаючи валюту та інші цінності. При цьому підозрюваний декілька разів вистрілив у землю.

Як повідомили в прокуратурі Сумщини, тоді військові РФ викрали смартфони, ноутбук, генератор, бензопилу, акумулятор та 5 тис. грн та обстріляли автомобіль потерпілого.

На сьогодні питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення його в розшук.

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