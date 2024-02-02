На Черкащині готують один із підрозділів протиповітряної оборони. Військові вдосконалюють навички стрільби та навчаються збивати "шахеди", якими Росія атакує Україну мало не щоночі.

Під час тренувань, працюють з кулеметами, ними ж збиватимуть російські цілі над Черкаською областю, розповів Суспільному інструктор з позивним "Кучум".

Під час тренувань ціллю для пострілів є модельний літачок — аналог російського "шахеда". Далі заряджають стрічку, налаштовують кулемет та фіксують в небі ціль.

Фото: Черкаська ОВА

На таких навчаннях вони відточують навички стрільби та влучність, розповів військовий Євген. На його думку, цей підрозділ нині один із найважливіших:

"ППО зараз дуже важлива, якщо усі ракети та безпілотники будуть долітати до місць, то всі мирні жителі будуть страждати".

Фото: Черкаська ОВА

Аби приземлити "ціль", військові мають працювати як єдиний механізм: точно та швидко, пояснили інструктори.

Солдат із позивним "Зуб" до навчань ставиться відповідально, адже розуміє, що кожна збита під час тривоги ціль – це врятовані життя українців:

"Навчання важливі, щоб ми краще могли захисти Україну і наблизити закінчення війни".

Фото: Черкаська ОВА

Пристрілявшись вдень, майбутні захисники черкаського неба навчаються й у темряві. Прожектором підсвічують "безпілотник" і, коли його "впіймали", починається робота кулеметників.

Зі слів інструктора Кучума, нині фахівці із захисту неба одні з найнеобхідніших, тому такі навчання для новобранців ЗСУ проводять щотижня.

Фото: Черкаська ОВА

"Вести вогонь по повітряних цілях взагалі не дуже просто, тим паче якщо ця робота виконується у нічний час. За допомогою наших друзів волонтерів, ми вдосконалюємо засоби, які дозволяють ці цілі вираховувати, підсвічувати й супроводжувати, щоб кулеметник міг ефективно їх знищувати".

Фото: Черкаська ОВА

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