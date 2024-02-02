У Києві із міського бюджету на одноразову матеріальну допомогу виділили 80 мільйонів гривень. Гроші отримають багатодітні сім'ї, які виховують троє та більше дітей.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що матеріальну допомогу виплачуватимуть в рамках цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Отримають кошти багатодітні родини, зокрема внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку ВПО та фактично проживають у столиці. Згідно із розпорядженням міського голови Віталія Кличка, на кожну дитину передбачено 7500 гривень.

"Ця допомога стане додатковою підтримкою для батьків багатодітних родин. Гроші виплатять на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина", — сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Раніше повідомлялося, що у столиці понад 31 тис. дітей-сиріт та осіб з інвалідністю щомісяця отримуватимуть адресну матеріальну допомогу. Гроші надходитимуть протягом 2024 року. Загалом у міському бюджеті на ці виплати передбачено понад 730 мільйонів гривень.

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Станом на серпень у Києві виплатили майже 465 млн грн щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги. На початок липня понад 16 тисяч громадян отримали матеріальну допомогу від міста на загальну суму 73 мільйони гривень. Виплати призначалися малозабезпеченим категоріям населення і киянам, чиє житло постраждало від російських обстрілів.

До Дня Незалежності столиця витратила загалом 130 мільйонів гривень на одноразову матеріальну допомогу соціально-незахищеним киянам. Виплати отримали і відповідні категорії переселенців.

Також у місті підтримують членів сімей загиблих захисників та захисниць. Щомісяця виплачують їхнім неповнолітнім дітям матеріальну допомогу. Зокрема, вони щомісяця отримують по 14 165 гривень.

У КМДА поінформували, що люди з інвалідністю, діти-сироти та інші категорії малозабезпечених громадян отримають збільшену виплату щомісячної матеріальної допомоги з міського бюджету.