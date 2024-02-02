Жінка та чоловік загинули під час пожежі в будинку Обухова на Київщині.
Про це повідомляє ДСНС Київської області.
Вночі 2 лютого до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Загребля.
Всередині приміщення рятувальники виявили тіла двох загиблих — жінки та чоловіка.
В Обухові двоє людей загинули під час пожежі в будинку. Фото: ДСНС Київщини
Пожежу вдалося ліквідувати о 02:02, її причини ще встановлюватимуть. На гасіння залучали 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.