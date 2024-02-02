Україна розпочала кримінальне провадження за фактами виробництва та постачання FPV-дронів в окупованому Криму, які потім застосовуються російською армією у війні проти України.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

"У 2023 році громадяни України організували діяльність російського проєкту "Архангел" в окупованому Криму. Проєкт спеціалізується на виробництві FPV-дронів та навчанні управлінню безпілотниками військовослужбовців РФ, добровольців та цивільних осіб, які мають бажання приєднатися до "СВО", — йдеться у повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору, яке вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook