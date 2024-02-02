У Немирові на Вінниччині 2 лютого із пологового будинку урочисто зустріли дружину та новонароджену доньку військовослужбовця Олександра Плаксіна. Захисник загинув на Харківщині 29 липня 2023 року.

Разом із дружиною Людмилою Плаксіною він виховував двох синів — Богдана та Матвія. Про те, що третьою в родині стане донька, дізнатися не встиг.

"Донька родилась 26 січня о 7:30 ранку. Три кілограми триста п'ятдесят грамів, п'ятдесят три сантиметри. Наша красуня, — розповідає Людмила Плаксіна. — Чоловік приснився, сказав назвати донечку Соломією. Він дуже мріяв про донечку. Це була його мрія”.

Фото: Суспільне Вінниця

Олександр Плаксін служив у 25 повітряно-десантній бригаді десантно-штурмових військах. Був командиром відділення. Нині на офіційному сайті президента петиція про присвоєння бійцю звання Героя України, яка вже набрала понад 25 тисяч голосів.

"Старший синок, менший теж, донька — це точна копія чоловіка. Це залишилась пам’ять про нього навіки. Але хотілось, щоб їх тато був живим, а не героєм. Характер його, щічки його, борідка його, міміка його. Вона мені — це він", — каже Людмила Плаксіна.

Фото: Суспільне Вінниця

Зустріти Соломію та її маму з пологового прийшли рідні, друзі, односельця, містяни, родини захисників та медики.

"Прийшли сказати дякую Олександру Плаксіну за народжену донечку. Сказати, що донька героя — це особливий статус, відношення до родини", — каже гендиректорка лікарні Олена Верлан-Кульшенко.

Фото: Суспільне Вінниця

Онуку зустрічає і дідусь Михайло Плаксін, який нещодавно повернувся з фронту. Боронив Україну на Донеччині та Харківщині. Нині, каже, важко стримати сльози.

"Ми будемо її вчити, розповідати, що тато їздив на тракторі. Я думаю все буде добре. Ми її образити не дамо. Ні Люду, ні Соломійку. Будемо підтримувати, все буде добре", — каже чоловік. — Соломійка така, як тато. Така гарненька, маленька. Він завжди дівчинку хотів".

Фото: Суспільне Вінниця

Всі діти обов’язково виростуть з любов’ю до батька та Батьківщини, каже Людмила. Патріотичним гаслам вже вчить.

"Всім бажаємо перемоги. Як найшвидше миру. І всього найкращого", — каже жінка.