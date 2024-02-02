За попередніми даними, понад 680 жителів Запорізької області вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомив під час брифінгу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко:

"Але ці цифри не остаточні. Бо є випадки, коли люди зникли безвісти, ніхто не знає, де вони, а їх катували, вибачте, але в підвалах не знаходили. А є люди, які просто виїжджали в інші країни й знаходились там, але нікому нічого не повідомляли. Через рік-півтора вони з'являлися чи зв'язувалися зі своїми рідними. Тим паче з ТОТ дуже тяжко додзвонитися до нас, окупанти блокують сигнали, забороняють користуватися будь-якими месенджерами чи інтернет-зв'язком таким".

Серед цивільних полонених майже два роки перебуває міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв. Його окупанти викрали 13 березня 2022 року на блокпості під час виконання посадових обов’язків.

Євген Матвєєв. Фото: Facebook/Євген Малєєв

Наразі про Євгена Матвєєва немає остаточної інформації, повідомив Малашко:

"Ми дуже багато шукали інформації, щоб зрозуміти де. Була інформація різна про його стан, де він перебуває, що з ним, але не перевірена, і я не хочу говорити про це."

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber