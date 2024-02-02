Фастів та німецький Меербуш стали містами-побратимами

Місто Фастів на Київщині та німецький Меербуш стали побратимами.

Про це повідомляє Фастівська міська рада.

Документи про побратимство два міста підписали 1 лютого. Під час онлайн-церемонії громади презентували себе та напрацьовували спільні заходи та проєкти.

"Щиро дякуємо місту Меербуш, німецькому народу за допомогу та підтримку України в російсько-українській війні. Дякуємо за рішення про співпрацю з Фастовом", — йдеться в повідомленні.

У жовтні Ірпінь та іспанська Альборая стали містами-побратимами.