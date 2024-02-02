На Івано-Франківщині повідомили підозри сімом бойовикам "Л/ДНР", яких військові ЗСУ взяли у полон. Вони воювали у незаконних збройних формуваннях на боці РФ.

Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як йдеться у дописі, підозрювані — шестеро жителів Донецької та один — Луганської областей. Вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на Херсонщині та Донеччині.

Упродовж травня-вересня 2023 року військові Збройних сил України взяли бойовиків у полон під час боїв у Волноваському, Покровському та Бахмутському районах Донецької області.

Чоловікам повідомили підозри за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 ККУ.

Що відомо про сімох полонених бойовиків "Л/ДНР"

Троє підозрюваних служили у самозваному "1 Донецькому корпусі". Вони облаштовували позиції та воювали у Микільському, Кременчику, Урожайному та Широкому Донецької області, а також — у Давидовому Броді Херсонської області. Ще двоє бойовиків служили у "114 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді" та "4 окремій бригаді 2 армійського корпусу "ЛНР".

Серед підозрюваних також є двоє чоловіків, які отримали військовий досвід ще до 24 лютого 2022 року. Зокрема, "стрілець" так званого "полку спеціального призначення "Пятнашка".

"З 2017 року він перебував на території Авдіївської промислової зони, а у 2018-2022 роках чергував на контрольно-пропускному пункті "Оленівка" під Донецьком. Після повномасштабного вторгнення брав участь у боях проти ЗСУ в складі НЗФ "оперативного бойового тактичного формування "Каскад". Інший підозрюваний служив з 2021 року в "5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", — йдеться у дописі.

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