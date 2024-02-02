НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Декларація Куца: на дружину начальника ЖКГ Чернігова задекларовані квартири та медичний центр "Аксіома"
ГРОШІМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Декларація Куца: на дружину начальника ЖКГ Чернігова задекларовані квартири та медичний центр "Аксіома"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Декларація Куца: на дружину начальника ЖКГ Чернігова задекларовані квартири та медичний центр &quot;Аксіома&quot;
ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

Дві квартири у Чернігові, два нежитлових приміщення, авто Honda CR-V та ТОВ "Медичний центр «Аксіома»" у власності дружини.

Все це у своїй декларації за 2022 рік вказав начальник управління житлово-комунального господарства Чернігова Ярослав Куц.

Нерухомість

Згідно з декларацією, дружина Ярослава Куца Марина Таранова має у власності:

  • дві квартири у Чернігові площею 100,0 м2 та 67,3 м2;
  • два нежитлових приміщення у Чернігові площею 152,4 м2 вартістю 582 045 гривень та 120,4 м2 вартістю 459 830 гривень.

Авто

Також Марина Таранова має у власності автівку Honda CR-V 2017 року випуску вартістю 320 000 гривень.

Медцентр

"Медичний центр «Аксіома»", яка, згідно з декларацією Куца, також належить Марині Тарановій.

Центр отримав ліцензію на роботу від МОЗ 21.01.2022 року.

Декларація Куца: на дружину начальника ЖКГ Чернігова задекларовані квартири та медичний центр "Аксіома"
Ліцензія на роботу "Медичного центру "Аксіома" у Чернігові. ФОТО: aksioma.clinic

Доходи та позики

Ярослав Куц зареєстрував заробітну плату за 2022 рік — 644 159 гривень. Готівкою він тримає 45 000 доларів США.

Зарплата Марини Таранової в "Аксіомі" склала за 2022 рік 71 372 гривень. Дохід від підприємницької діяльності — 1 673 948 гривень. В готівці вона тримає 40 000 доларів США. Також вона зареєструвала внесок до "Медичного центру «Аксіома»" у розмірі 1 710 400 гривень.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Підпільні покер-клуби: четвертого підозрюваного взяли під варту
Четвертого підозрюваного в організації підпільних покер-клубів взяли під варту
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
Налагодив схему одержання хабаря: на Черкащині держслужбовець отримав підозру
Налагодив схему одержання хабаря: на Черкащині держслужбовець отримав підозру
Жителі Одеси заборгували за комунальні послуги понад три мільярди гривень
Жителі Одеси заборгували за комунальні послуги понад три мільярди гривень
На початок