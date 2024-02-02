Дві квартири у Чернігові, два нежитлових приміщення, авто Honda CR-V та ТОВ "Медичний центр «Аксіома»" у власності дружини.

Все це у своїй декларації за 2022 рік вказав начальник управління житлово-комунального господарства Чернігова Ярослав Куц.

Нерухомість

Згідно з декларацією, дружина Ярослава Куца Марина Таранова має у власності:

дві квартири у Чернігові площею 100,0 м2 та 67,3 м2;

два нежитлових приміщення у Чернігові площею 152,4 м2 вартістю 582 045 гривень та 120,4 м2 вартістю 459 830 гривень.

Авто

Також Марина Таранова має у власності автівку Honda CR-V 2017 року випуску вартістю 320 000 гривень.

Медцентр

"Медичний центр «Аксіома»", яка, згідно з декларацією Куца, також належить Марині Тарановій.

Центр отримав ліцензію на роботу від МОЗ 21.01.2022 року.

Ліцензія на роботу "Медичного центру "Аксіома" у Чернігові. ФОТО: aksioma.clinic

Доходи та позики

Ярослав Куц зареєстрував заробітну плату за 2022 рік — 644 159 гривень. Готівкою він тримає 45 000 доларів США.

Зарплата Марини Таранової в "Аксіомі" склала за 2022 рік 71 372 гривень. Дохід від підприємницької діяльності — 1 673 948 гривень. В готівці вона тримає 40 000 доларів США. Також вона зареєструвала внесок до "Медичного центру «Аксіома»" у розмірі 1 710 400 гривень.

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