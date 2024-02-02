Служба безпеки встановила імена чотирьох російських військових, причетних до викрадень, побиття і катування цивільних жителів під час окупації Київщини 2022 року. Їм оголосили підозру і заочно судитимуть за воєнні злочини.

Про це інформують пресслужба СБУ та Київська обласна прокуратура.

У знущанні над цивільними підозрюють:

майора Олександра Васильєва — помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ;

майора Олексія Булгакова — командира мотострілецької роти цієї ж військової частини;

молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова — командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади РФ;

рядового Дугара Шожоєва — військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади Росії.

У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів. Тоді окупанти масово викрадали людей, допитували та ув'язнювали в катівнях.

За даними слідства, під час одного з таких рейдів у селі Богданівка російські військові вивели з дому місцевого чоловіка і забрали його для допиту в катівню, яку облаштували у сільській школі. Потерпілого били палицею, гасили об його тіло недопалки, погрожували вбивством. Так вони хотіли дізнатися в чоловіка інформацію про ЗСУ.

Ще одного цивільного в Бучі поставили до стіни зі зв'язаними руками та мішком на голові та імітували розстріл з автомата. Також росіяни погрожували бучанцю ножем та сокирою і зрештою залишили його пораненого помирати посеред вулиці.

Наразі двом майорам, лейтенанту та рядовому російської армії заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням). Їм загрожує від десяти до п'ятнадцяти років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Знущалися і погрожували цивільним стратою: на Київщині судитимуть чотирьох військових РФ. Фото: Київська обласна прокуратура

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.