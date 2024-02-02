Пам'ятки міста в Одеській області потрапили під захист Гаазької конвенції

У місті Білгород-Дністровський пам'ятки архітектури позначили емблемами "Блакитний щит".
Про таке 2 лютого повідомили на сайті міста.
Блакитні позначки, зокрема, встановили на особняках Суфлері, Когана, інженера Гармсена, інженера Орбана, Дмитрієвих, Кравченка, Феміліді, будівлі земської управи, будівлі чоловічої гімназії та інших, зазначили у пресслужбі мерії.
Емблеми передала місту громадська організація Museum for Change за підтримки міжнародної організації ЮНЕСКО.
Як зазначили на сайті, міжнародний знак "Блакитний щит" використовують у світі для позначення пам'яток культурної спадщини. Його форму визначено Гаазькою конвенцією 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Цей знак сигналізує про те, що об'єкт, на якому він розташований, є пам'яткою і не може бути об'єктом збройної агресії.
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