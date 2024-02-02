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15 років за ґратами: псевдокерівницю держустанови РФ у Криму засудили у Львові
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15 років за ґратами: псевдокерівницю держустанови РФ у Криму засудили у Львові

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15 років за ґратами: псевдокерівницю держустанови РФ у Криму засудили у Львові
Керівниця держустанови РФ, засуджена до 15 років позбавлення волі. Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури

У Львові псевдокерівницю державної установи РФ у Криму засудили за державну зраду. Вирок суду — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, громадянка України влаштувалася на роботу в окупаційну державну установу у Ялті. Вона стала керівницею "Багатофункціонального центру надання державних послуг".

"Перебуваючи на псевдопосаді, жінка виконувала управлінські функції у створеному незаконному центрі на шкоду державній безпеці, забезпечуючи становлення і зміцнення влади РФ на території тимчасово окупованої АРК", — йдеться у повідомленні.

Жінка організовувала й забезпечувала видачу російських паспортів, реєстрацію та зняття з обліку фізичних осіб, видачу витягів із реєстру нерухомого майна. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за фактом державної зради.

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