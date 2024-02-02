Кіровоградщина лідирує за показниками онкології. Торік в онкоцентрі пролікували вдвічі більше людей, ніж позаминулого року. Найчастіше діагностують рак шкіри. 4 лютого відзначають всесвітній день боротьби з раком. Суспільне розпитало про профілактику та лікування онкозахворювань.

За інформацією медичного директора Ігоря Макарука, торік в онкоцентрі від раку пролікували 15 тисяч людей.

"Перша причина – це коронавірус, коли люди боялися обстежуватися, щоб не заразитися. Потім почалася повномасштабна війна, порушилися маршрути пацієнтів і велика їх кількість до нас не доїхала. Наша область в середньому перевищує показники захворюваності по Україні на 35% . Якщо говорити про Кропивницький, то це, взагалі, 60%".

Через збільшення кількості пацієнтів в онкоцентрі відкрили ще одне відділення хімієтерапії. Зробили це, бо не встигають лікувати пацієнтів медом хімієтерапії. За даними лікаря, серед онкопатологій в області переважає рак шкіри, на другому місці – рак легень, на третьому – рак молочної залози.

Для лікування раку шкіри в онкоцентрі придбали новий рентген-апарат, розповіла завідувачка відділення променевої терапії Тетяна Оніцева.

"За допомогою цього обладнання можна вилікувати рак без проведення операції. При цьому зберігається анатомічний рельєф обличчя пацієнта, що неможливо при хірургічному втручанні".

Пів року тому в онкоцентрі почали оперувати онкозахворювання опорно-рухового апарату, каже Ігор Макарук. За рік виконали майже 6 тисяч операцій.

"Це майже в тричі більше, ніж це було у довоєнний час. Це тому, що дуже багато пацієнтів поступає до нас з інших регіонів України".

Жителька Миколаївщини Ольга Нор з листопада минулого року лікується у відділенні хімієтерапії кропивницького онкоцентру. Лікарі діагностували у жінки рак яєчників.

“На той час Миколаїв бомбили і мені порекомендували приїхати сюди, 7 листопада мене прооперували. Під час недуги треба мати позитивні емоції. Головне не впадати в паніку, побільше спілкуватися з рідними і бути на свіжому повітрі".

Зі слів Ігоря Макарука, рак – це не вирок. Профілактичні огляди дозволять виявити хворобу на ранній стадії й вилікувати її.