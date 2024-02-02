НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області — Малашко
Вторгнення Росії в УкраїнуПолонЗСУРегіони

З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області — Малашко

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області
Звільнені під час обміну військовополоненими 31 січня українські воїни. Фото: ЗОВА

За оновленими даними, 25 військовослужбовців із Запорізької області вдалося повернути з російського полону 31 січня. Серед них військовий, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Про це сьогодні, 2 лютого, під час брифінгу повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко:

"Один з військовослужбовців, який також повернувся, був близько двох років безвісти зниклим. Це дуже приємна новина для родини. Хтось у нас з хлопців служив за контрактом, хтось був мобілізований, Головне — це те, що вони повернулися до своїх родин. Зараз наші герої перебувають на реабілітації",— зазначив Малашко.
З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області — Малашко
Юрій Малашко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про звільнених з російського полону 31 січня

31 січня під час обміну військовополонених 31 січня вдалося звільнити 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед звільнених з російського полону станом на 17:57 31 січня — 18 жителів Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Серед інших, з російського полону повернули 21-річного військовослужбовця із Запорізької області Віктора Вогнистого. У полон він потрапив з "Азовсталі" у травні 2022 року.

Також серед тих, кого вдалося повернути з російського полону, є три військовослужбовці з Бердянська Запорізької області, повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

1 лютого очільник ОВА Юрій Малашко повідомив, що з російського полону повернулося 24 жителя Запорізької області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Вибухи у Полтавській області 31 січня 2024
Вибухи на Полтавщині 2 лютого: що відомо
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Залужний
WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
На початок