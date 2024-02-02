З російського полону повернулося 25 жителів Запорізької області — Малашко

За оновленими даними, 25 військовослужбовців із Запорізької області вдалося повернути з російського полону 31 січня. Серед них військовий, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Про це сьогодні, 2 лютого, під час брифінгу повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко:

"Один з військовослужбовців, який також повернувся, був близько двох років безвісти зниклим. Це дуже приємна новина для родини. Хтось у нас з хлопців служив за контрактом, хтось був мобілізований, Головне — це те, що вони повернулися до своїх родин. Зараз наші герої перебувають на реабілітації",— зазначив Малашко.

Юрій Малашко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про звільнених з російського полону 31 січня

31 січня під час обміну військовополонених 31 січня вдалося звільнити 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед звільнених з російського полону станом на 17:57 31 січня — 18 жителів Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Серед інших, з російського полону повернули 21-річного військовослужбовця із Запорізької області Віктора Вогнистого. У полон він потрапив з "Азовсталі" у травні 2022 року.

Також серед тих, кого вдалося повернути з російського полону, є три військовослужбовці з Бердянська Запорізької області, повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

1 лютого очільник ОВА Юрій Малашко повідомив, що з російського полону повернулося 24 жителя Запорізької області.

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