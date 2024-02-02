2 лютого у Житомирі попрощалися з 35-річним військовим Максимом Астафʼєвим, який загинув у боях за Україну 2 січня 2024 року на Донеччині.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради у Telegram.

У повідомленні йдеться, що Максим Астаф'єв народився у Житомирі. Після закінчення школи №5, отримав спеціальність водія-механіка. Працював у приватному бізнесі.

З перших днів повномасштабного вторгнення Максим добровільно приєднався до Збройних Сил України і став на захист країни.

Загинув Максим Астаф'єв виконуючи бойове завдання в Донецькій області.

Вічна слава та світла пам'ять нашому Герою.

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