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Держзрада та колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть чотирьох ексспівробітників ДУ "Північна виправна колонія № 90"
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Держзрада та колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть чотирьох ексспівробітників ДУ "Північна виправна колонія № 90"

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Колонія
Фото: The Insider

За державну зраду та колабораційну діяльність судитимуть чотирьох колишніх співробітників ДУ "Північна виправна колонія № 90" на Херсонщині.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, так звані "перший заступник начальника Управління", "начальник відділу режиму та нагляду Управління", "начальник СІЗО" та "начальник відділу колонії" виконували рішення окупантів, встановлювали систему виконання покарань держави-агресора на території Херсонської області.

Усім їм інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану і двом з них ще колабораційну діяльність. Усім загрожує довічне ув'язнення.

Також на Херсонщині за фактом державної зради судитимуть колишнього молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки державної установи "Північна виправна колонія № 90". Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

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