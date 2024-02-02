НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Житомирщині чоловік застрелив безпритульного пса: поліція з'ясовує обставини
СОБАКАТВАРИНИПОЛІЦІЯЗАКОНКРИМІНАЛРегіони

На Житомирщині чоловік застрелив безпритульного пса: поліція з'ясовує обставини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
застрелив собаку, їла кури, мисливська зброя, поліція, кримінал
У громаді на Житомирщині місцевий житель застрелив безпритульного собаку — поліція відкрила кримінальне провадження. Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

В одному із сіл Романівської громади на Житомирщині місцевий житель біля власного дому застрелив безпритульного пса. У поліції цей випадок зареєстрували як факт жорстокого поводження з твариною.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, повідомлення про смертельне травмування тварини до поліції надійшло 1 лютого після обіду. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 міста Чуднів Житомирського райуправління.

"Неподалік одного із будинків поліцейські виявили собаку без ознак життя з пораненням, схожим на вогнепальне. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили причетного до правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий житель. Чоловік визнав свою провину та розповів, що застрелив собаку, бо не один раз помічав, як ця безпритульна тварина їсть його курей", — сказала Вікторія Дубовик.

У причетного жителя громади вилучили знаряддя вчинення правопорушення, візуально схоже на мисливську рушницю, та передали на експертизу.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини скоєного в межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація події — стаття 299 КК УкраїниСтаття 299. Жорстоке поводження з тваринами Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-299.htm.

Згідно з чинним законодавством, таке правопорушення карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Лабрадор
Власниця пішла в магазин: в Києві перехожі випадково забрали собі чужого собаку
Вивезла собаку з одинадцятьма цуценятами з передової: історія військовослужбовиці з Черкащини
Вивезла собаку з одинадцятьма цуценятами з передової: історія військовослужбовиці з Черкащини
Киян запрошують долучитися до розробки нових правил утримання домашніх тварин
У Києві оновлять правила утримання домашніх тварин. Що зміниться
кінолог
Кінологи з Київщини пройшли навчання в США
На початок