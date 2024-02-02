В одному із сіл Романівської громади на Житомирщині місцевий житель біля власного дому застрелив безпритульного пса. У поліції цей випадок зареєстрували як факт жорстокого поводження з твариною.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, повідомлення про смертельне травмування тварини до поліції надійшло 1 лютого після обіду. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 міста Чуднів Житомирського райуправління.

"Неподалік одного із будинків поліцейські виявили собаку без ознак життя з пораненням, схожим на вогнепальне. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили причетного до правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий житель. Чоловік визнав свою провину та розповів, що застрелив собаку, бо не один раз помічав, як ця безпритульна тварина їсть його курей", — сказала Вікторія Дубовик.

У причетного жителя громади вилучили знаряддя вчинення правопорушення, візуально схоже на мисливську рушницю, та передали на експертизу.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини скоєного в межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація події — стаття 299 КК України.

Згідно з чинним законодавством, таке правопорушення карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.

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