27-річному уродженцю Криму повідомили про підозру за фактом добровільної участі в збройних формуваннях Росії. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення він воював у Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомили пресслужба облпрокуратури та речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.

"З березня по вересень 2022 року чоловік перебував на Куп’янському напрямку, здійснював фільтрацію мешканців та виявляв "шпигунів та партизанів". Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини, але через велику кількість "відмовників" та втрат їх повернули на доукомплектування до Криму. У січні 2023 знову намагався захопити Куп'янськ та Харків", — зазначив Абдула.

У 2008 році підозрюваний навчався у Малоданилівському ліцеї на Харківщині, після закінчення якого вступив до вишу в Одесі, звідки у 2014 році відрахувався за власним бажанням.

"У 2019 році підписав контракт на проходження військової служби у берегових військах Чорноморського флоту ВМФ РФ, у бригаді морської піхоти", — сказано в повідомленні облпрокуратури.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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