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Восьмигранні замість чотиригранних. У Хмельницькому встановлюватимуть нові куби із портретами загиблих військових
Пам'ятьЗСУРегіони

Восьмигранні замість чотиригранних. У Хмельницькому встановлюватимуть нові куби із портретами загиблих військових

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У середмісті Хмельницького на Алеї пам'яті встановлюватимуть восьмигранники замість чотиригранних кубів із портретами загиблих військових. Чотири нові восьмигранні конструкції в кінці січня вже встановили, ще три – у процесі роботи.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська.

За її словами, на кожній такій конструкції тепер розміщуватимуть банери з портретами вісьмох загиблих військових, замість чотирьох.

На нових конструкціях розміщують банери вісьмох загиблих військових, замість чотирьох, 2 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький
На нових конструкціях розміщують банери вісьмох загиблих військових, замість чотирьох, 2 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Також банери доповнені qr- кодами. Якщо їх відсканувати, можна перейти на сайт Хмельницької міської ради – на сторінку з інформацією — більш розлогою, ніж розміщено на кубах. Інформація за qr-кодами зараз має рухливий характер. Тому що родина загиблого може пригадати якийсь факт, який би захотіли вказати на сторінці", — розповідає Ірина.

На банері є qr- код, відсканувши який можна отримати детальну інформацію про загиблого, 2 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.
На банері є qr- код, відсканувши який можна отримати детальну інформацію про загиблого, 2 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

З її слів, чотири нових восьмигранники вже встановили у середмісті Хмельницького, ще три – у процесі роботи.

"Ми розглядаємо можливість того, аби привести Алею пам’яті в загальну концепцію – поступово, з часом, замінити попередньо встановлені куби на восьмигранні конструкції. Наразі на Алеї пам’яті розміщено 330 банерів із загиблими героями російсько-української війни. Самих конструкцій 82", — пояснила Ірина.

Зі слів начальниці управління, коштів на виготовлення нових конструкцій із портретами загиблих героїв з міського бюджету не брали. Їх виготовляють за рахунок коштів небайдужих хмельничан.

"Алея пам’яті, яка розміщена на вулиці Проскурівській, з’явилася напередодні повномасштабного вторгнення, у 2022 році. Функціонувати вона мала буквально тиждень-два. Алея була приурочена дню пам’яті загиблих героїв Небесної сотні. Два роки тому, коли організовували встановлення кубів, не думали, що вони залишаться надовго, а їхня кількість настільки зростатиме", — говорить начальниця управління.

Планів про перенесення кубів з Алеї пам’яті у інше місце у міської ради немає, додає Ірина Бачинська.

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