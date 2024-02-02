У 2024 році в Одесі мобілізовані та контрактники можуть отримати матеріальну допомогу від міста у розмірі 20 тисяч гривень. У міськраді затвердили порядок отримання цих коштів.

Про це 2 лютого повідомили в Одеській міській раді.

У міськраді зазначили, що це одноразова матеріальна допомога. Отримати її можуть люди, які з 1 січня 2024 року призвані на військову службу під час мобілізації або вперше прийняті на військову службу за контрактом і зареєстровані на території Одеси.

Для цього необхідно написати заяву на ім’я Одеського міського голови або директора Департаменту праці та соціальної політики міської ради та додати до неї оригінали та/або копії документів:

паспорт громадянина України (ІD-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання (перебування);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;

довідку або витяг з наказу про зарахування до військової частини.

Заява на отримання матеріальної допомоги для мобілізованих та контрактників від Одеської міської ради. Фото: витяг із розпорядження Одеського міського голови

Цю заяву також можна подати через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Також її можна відправити в електронному вигляді з накладанням електронного підпису.

Якщо військовослужбовець не може особисто звернутися з заявою, це може зробити його родина або представник за довіреністю. До членів сім’ї, як визначено у порядку, належать дружина/чоловік, батьки, повнолітні діти.

Після розгляду заяву гроші перерахують на банківську картку, вказану у додатку до заяви.

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