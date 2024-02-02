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У Кривому Розі ветеранів ЗСУ безоплатно навчають на ІТ-спеціалістів: що обіцяють після завершення курсу
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У Кривому Розі ветеранів ЗСУ безоплатно навчають на ІТ-спеціалістів: що обіцяють після завершення курсу

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Ветерани освіта, Кривий Ріг
Навчання ветеранів. Фото: Криворізька міська рада

У Кривому Розі ветеранів війни почали навчати на ІТ-спеціалістів. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

За даними з міськради, наприкінці січня 2024 перша група ветеранів розпочала навчання неінженерним ІТ-спеціальностям – Data Analyst та Data Scientist. Курс розрахований на чотири місяці. Навчання безкоштовне.

Планується, що після завершення навчання криворіжці отримують можливість працювати з українськими та закордонними компаніями і при цьому продовжувати жити в рідному місті. У рамках навчання ветерани також будуть опановувати й англійську мову. У рамках курсу з ними будуть працювати й професійні психологи. До першої групи за результатами тестів відібрано 10 ветеранів.

Після закінчення курсу ветерани отримують сертифікати про пройдене навчання, практику роботи в новій сфері та рекомендаційний лист від експерта курсу. Також їм допоможуть з написанням резюме та пошуком роботи.

За повідомленням, неінженерні ІТ-спеціальності — перспективний напрямок, адже лише у 2023 році в міжнародних компаніях було відкрито приблизно 10 тисяч вакансій для українських Data Scientist та Data Analyst.

За результатами досліджень IT Research Ukraine, у 2023 році в Україні налічувалося понад 250 тисяч IT-спеціалістів, з них близько 10 тисяч — фахівці з аналізу даних.

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