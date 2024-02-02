Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків з Рівненщини, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, підозрювані оформлювали чоловіків водіями міжнародних перевезень.

Про це повідомила речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська.

За її словами, схему виїзду з країни організували четверо жителів Рівненщини:

"Один з них — директор транспортного підприємства, яке надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень, а відтак — має доступ до інформаційної системи "Шлях". Зловмисники підшуковували клієнтів мобілізаційного віку, вносили їх відомості до системи під виглядом водіїв підприємства, а також проводили детальні консультації щодо особливостей перетину кордону. Водіїв-ухилянтів на мікроавтобусах фірми ділки скеровували на різні пункти пропуску, автівки клієнти лишали в заздалегідь обумовлених місцях на території Польщі".

За даними правоохоронців, підозрювані брали до 1000 доларів з людини. Наразі вже встановили вісім військовозобов’язаних, які незаконно виїхали за межі України через фірму підозрюваного.

Чоловікам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причетних.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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