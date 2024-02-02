Підліток з Київщини одягнув мультитульний ключ на палець і не міг його самостійно зняти.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

1 лютого в травмпункт броварської лікарні прийшли батьки хлопчика 2010 року народження. В підлітка дуже набряк палець, через вдягнений на нього мультитул.

На Київщині підліток невдало погрався з мультульним ключем. Фото: ДСНС Київщини

Медики в свою чергу звернулися за допомогою до рятувальників. Ті завдяки спеціальному інструменту швидко та безболісно звільнили палець хлопця.