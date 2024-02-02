У Києві понад 31 тис. дітей-сиріт та осіб з інвалідністю щомісяця отримуватимуть адресну матеріальну допомогу. Гроші надходитимуть з міського бюджету протягом 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

"Усього матеріальну допомогу щомісяця будуть отримувати 31 452 людини. Зокрема, і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення Києва та Головного управління Пенсійного фонду України та фактично проживають у столиці. Загалом у міському бюджеті на ці виплати передбачено понад 730 мільйонів гривень", — сказала Хонда.

За її словами щомісячну адресну матеріальну допомогу отримають у розмірі 2 500 гривень:

діти з інвалідністю підгрупи А

діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу

діти-сироти

особи з інвалідністю, віднесені до підгрупи А I групи, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність

особи з інвалідністю, віднесені до підгрупи А I групи — одержувачі державної соціальної допомоги.

У розмірі 2 000 грн:

діти з інвалідністю

діти, над якими встановлено опіку чи піклування

особи з інвалідністю І групи, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність

особи з інвалідністю І групи — одержувачі державної соціальної допомоги

громадяни, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені порушення розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

У розмірі 1 200 грн:

особи з інвалідністю ІІ групи — одержувачі державної соціальної допомоги.

Адресна матеріальна допомога виплачуватиметься на рахунок власників електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина", підсумувала Хонда.

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Станом на серпень у Києві виплатили майже 465 млн грн щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги. На початок липня понад 16 тисяч громадян отримали матеріальну допомогу від міста на загальну суму 73 мільйони гривень. Виплати призначалися малозабезпеченим категоріям населення і киянам, чиє житло постраждало від російських обстрілів.

До Дня Незалежності столиця витратила загалом 130 мільйонів гривень на одноразову матеріальну допомогу соціально-незахищеним киянам. Виплати отримали і відповідні категорії переселенців.

Також у місті підтримують членів сімей загиблих захисників та захисниць. Щомісяця виплачують їхнім неповнолітнім дітям матеріальну допомогу. Зокрема, вони щомісяця отримують по 14 165 гривень.

У КМДА поінформували, що люди з інвалідністю, діти-сироти та інші категорії малозабезпечених громадян отримають збільшену виплату щомісячної матеріальної допомоги з міського бюджету.