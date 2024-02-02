18 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин міста Тернополя".

Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Відповідне рішення депутати ухвалили на черговому засіданні сесії міської ради.

"Звання надали за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", — йдеться у повідомленні.

Список бійців, яким присвоїли звання: