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"Почесний громадянин міста Тернополя": 18 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання
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"Почесний громадянин міста Тернополя": 18 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання

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&quot;Почесний громадянин міста Тернополя&quot;: 18 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання
Фото: Тернопільська МР

18 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин міста Тернополя".

Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Відповідне рішення депутати ухвалили на черговому засіданні сесії міської ради.

"Звання надали за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", — йдеться у повідомленні.

Список бійців, яким присвоїли звання:

  • Гавришко Іван, сержант;
  • Симовін Олександр, молодший лейтенант;
  • Гребеняк Андрій, солдат;
  • Лотвін Андрій, молодший сержант;
  • Гірняк Назар, лейтенант;
  • Новомлинський Ігор, молодший сержант;
  • Княжев Юрій, солдат;
  • Королівський Анатолій, солдат;
  • Озімко Віталій, солдат;
  • Добротвор Василь, старший солдат;
  • Тур Андрій, солдат;
  • Марків Ярослав, лейтенант;
  • Марків Богдан, молодший сержант;
  • Фаріон Михайло, молодший сержант;
  • Кликун Андрій, солдат;
  • Волянський Олег, солдат;
  • Торлуп Олександр, солдат;
  • Годований Роман, солдат.

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