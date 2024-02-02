Сили оборони України знищили та пошкодили 11 російських суден Чорноморського флоту Росії (ЧФ РФ), у тому числі потоплений у ніч на 1 лютого російський великий ракетний катер "Івановєц" на рейді озера Донузлав на заході окупованого Криму.
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Відповідну інфографіку опублікував колишній офіцер ВМС Бельгії, військово-морський аналітик Фредерік Ван Локерен на своєму акаунті в Х (колишній Twitter).
Які кораблі ЧФ РФ знищили та пошкодили Сили оборони України
- Великий десантний корабель (ВДК) "Саратов" — затоплений 24 травня 2022 року в результаті удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область);
- ВДК "Новочеркаськ" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область);
- ВДК "Цезар Куніков" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область);
- Ракетний крейсер "Москва" – затоплений 13 квітня 2022 року внаслідок ударів протикорабельними ракетами "Нептун";
- Рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех" – з 17 червня 2022-го вважається затонулим у результаті атаки двома ракетами "Гарпун";
- Морський мінний тральщик "Іван Голубець" – пошкоджений 29 жовтня 2022 року внаслідок атаки безпілотним надводним дроном в окупованому Севастополі;
- ВДК "Оленегорський горняк" – пошкоджений 4 серпня 2023 року під час атаки безпілотним надводним дроном у Новоросійську (Росія);
- ВДК "Мінськ" – знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі;
- Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"– знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі;
- Малий ракетний корвет "Аскольд" – знищений 4 листопада 2023 року ракетами Storm Shadow у Керчі (окупований Крим);
- ВДК "Новочеркаськ" – знищений 26 грудня 2023 року внаслідок ракетного удару в Феодосії (окупований Крим);
- Великий ракетний катер "Івановєц" – знищений у ніч на 1 лютого 2024 року безпілотними надводними дронами на озері Донузлав.
Що відомо про знищення ракетного корабля "Іванєц"
У ніч на 1 лютого в окупованому Криму спецпідрозділ "Group 13" ГУР МО України знищив великий ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова.
Військово-Морські Сили ЗСУ заявили, що даний ракетний катер 41 бригади ракетних катерів ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному. Також там вказали, що "це досить суттєва втрата", враховуючи наявність лише трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим повідомив, що "Івановєц" — один з катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. Удар по ньому завдав серйозного урону Росії.
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загальний штат екіпажу — 40 людей. Скільки саме перебувало на борту людей — поки що невідомо. Але пошуково-рятувальна операція була розгорнута масштабно, що вказує на те, що катер виконував завдання і був споряджений повноцінно, у тому числі екіпажем.
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