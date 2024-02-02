Що відомо про знищення ракетного корабля "Іванєц"

У ніч на 1 лютого в окупованому Криму спецпідрозділ "Group 13" ГУР МО України знищив великий ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова.

Військово-Морські Сили ЗСУ заявили, що даний ракетний катер 41 бригади ракетних катерів ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному. Також там вказали, що "це досить суттєва втрата", враховуючи наявність лише трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим повідомив, що "Івановєц" — один з катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. Удар по ньому завдав серйозного урону Росії.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загальний штат екіпажу — 40 людей. Скільки саме перебувало на борту людей — поки що невідомо. Але пошуково-рятувальна операція була розгорнута масштабно, що вказує на те, що катер виконував завдання і був споряджений повноцінно, у тому числі екіпажем.