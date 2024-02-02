Вища рада правосуддя України (ВРП) у вівторок, 6 лютого, розгляне клопотання про відсторонення колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Зазначається, що клопотання про відсторонення Князєва було подане заступником генерального прокурора України — керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком.

У ВРП додали, що трансляцію засідання можна буде переглянути за посиланням.

31 січня за ексголову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу у розмірі понад 18 млн гривень. Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Князєва звільнено з-під варти.

В той же день у ВРП повідомили, що до них не надходило клопотання про тимчасове відсторонення Князєва від здійснення правосуддя.

Водночас друга дисциплінарна палата ВРП тоді відхилила пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної справи щодо ексголови Верховного суду Князєва. Результати голосування ВРП повідомила під час прямої трансляції засідання.

За результатами голосування три з п'яти членів палати висловилися "проти", тобто розгляд дисциплінарної справи буде продовжено.

Своєю чергою у Центрі протидії корупції заявили, що рішення палати на користь Князєва "могло б стати небезпечним прецедентом" та допомогти іншим суддям, проти яких відкрито дисциплінарні справи.

Що відомо про корупційний скандал у Верховному суді

15 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного Суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 млн доларів.

Також голові Верховного Суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

16 травня у Верховному Суді скликали позачерговий пленум. На пленумі зі 168 судів Верховного Суду були присутні понад 140 суддів. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".

Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника Верховного суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 107 млн гривень. Він мав перебувати під вартою до 14 липня.

31 травня адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, залишивши колишнього голову Верховного суду під вартою. Водночас йому зменшили суму застави до 75 млн, і потім зменшували цю суму ще кілька разів.

11 липня ВАКС залишив Всеволода Князєва під вартою із правом внесення застави у 75 мільйонів гривень.

2 листопада 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева під вартою до 9 грудня.

5 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що тримання Князєва під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року, водночас розмір застави вчергове зменшили — з 35 млн грн до 27 млн грн. Після цього також у грудні суд зменшив Князєву заставу з 27 до 20 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 30 січня продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 29 березня 2024 року. Також суд зменшив Князєву заставу з 20 до 18,168 мільйона гривень.