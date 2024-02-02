Танкісти 14 бригади Нацгвардії України “Червона калина” боронять країну на Запорізькому напрямку. Їхнє завдання — прикривати піхоту, нищити російські колони, техніку та бліндажі армії РФ.
28-річний командир танка Т-72 14-ї бригади Нацгвардії України "Червона калина" на псевдо Шарік вже десять місяців нищить російських військових на Запорізькому напрямку. Каже: відпрацьовують бойові завдання як "на пряму", так і на закритих позиціях, з яких вражають ціль на відстані до 12 км.
"На закритій позиції ми працюємо як артилерія. Також наносимо осколкові пошкодження техніці та іншим засобам пересування. На прямій – це безпосередньо контакт із ворогом на відстані до 1 км і більше трішки. Тобто ми виїжджаємо, “розбираємо” (ред. знищуємо) укріплення, знищуємо техніку та живу силу”.
29-річний танкіст Олександр має бойовий досвід з 2014. Каже: танком до російських військових можуть підійти щонайближче на відстань 500 м. Найстрашніше для них з побратимами – протитанкова зброя, каже чоловік:
"Найбільше – це ПТУРи, протитанкова зброя. Вона пропалює маленьку дірочку й виводить із бою машину, а буває вражає екіпаж, може здетонувати боєкомплект".
Танкіст 14 бригади Нацгвардії України “Червона калина” військовий Слава каже, що інколи, коли по них працюють ПТУРи та міномети, в бою допомагає молитва. Згадує один з випадків:
"Мої відчуття які: я люк відкрив і молишся. Було таке, що 5-10 м від нас працював їхній міномет автоматичний, то в нас крили дуже близько, то просто виїжджали наосліп, то оце страшно".
На Запорізькому напрямку Слава вже 8 місяців. Військовий каже: всьому вчився на полі бою:
"Якщо я працюю "на пряму", на виїзд, я запускаю всю систему. В мене є ось барашек, який мені крутить вверх-вниз повністю пушку, підіймає, опускає і тоді я стріляю, а коли із закритої позиції я ось навожуся по боковому і по азимуту, тобто мені дають ці координати, ці координати, я їх навожу і потім стріляю".
Зараз війна сучасна з використанням безпілотників, тож доводиться вигадувати методи, як захистити від дронів екіпаж танку та й саму машину, каже командир танкової роти на псевдо Вожак:
Водночас, каже Вожак, якщо російські військові вражають танки, то вони з побратимами намагаються їх не залишати на полі бою, а забирають для подальшого ремонту.