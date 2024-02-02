Танкісти 14 бригади Нацгвардії України “Червона калина” боронять країну на Запорізькому напрямку. Їхнє завдання — прикривати піхоту, нищити російські колони, техніку та бліндажі армії РФ.

28-річний командир танка Т-72 14-ї бригади Нацгвардії України "Червона калина" на псевдо Шарік вже десять місяців нищить російських військових на Запорізькому напрямку. Каже: відпрацьовують бойові завдання як "на пряму", так і на закритих позиціях, з яких вражають ціль на відстані до 12 км.

"На закритій позиції ми працюємо як артилерія. Також наносимо осколкові пошкодження техніці та іншим засобам пересування. На прямій – це безпосередньо контакт із ворогом на відстані до 1 км і більше трішки. Тобто ми виїжджаємо, “розбираємо” (ред. знищуємо) укріплення, знищуємо техніку та живу силу”.

Військовий на позивний Шарік, танкіст 14 бригади НГУ "Червона калина" під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя

29-річний танкіст Олександр має бойовий досвід з 2014. Каже: танком до російських військових можуть підійти щонайближче на відстань 500 м. Найстрашніше для них з побратимами – протитанкова зброя, каже чоловік:

"Найбільше – це ПТУРи, протитанкова зброя. Вона пропалює маленьку дірочку й виводить із бою машину, а буває вражає екіпаж, може здетонувати боєкомплект".

Олександр, танкіст 14 бригади НГУ "Червона калина", під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Танкіст 14 бригади Нацгвардії України “Червона калина” військовий Слава каже, що інколи, коли по них працюють ПТУРи та міномети, в бою допомагає молитва. Згадує один з випадків:

"Мої відчуття які: я люк відкрив і молишся. Було таке, що 5-10 м від нас працював їхній міномет автоматичний, то в нас крили дуже близько, то просто виїжджали наосліп, то оце страшно".

На Запорізькому напрямку Слава вже 8 місяців. Військовий каже: всьому вчився на полі бою:

Слава, танкіст який служить у 14 бригаді НГУ "Червона калина". Фото: Суспільне Запоріжжя

"Якщо я працюю "на пряму", на виїзд, я запускаю всю систему. В мене є ось барашек, який мені крутить вверх-вниз повністю пушку, підіймає, опускає і тоді я стріляю, а коли із закритої позиції я ось навожуся по боковому і по азимуту, тобто мені дають ці координати, ці координати, я їх навожу і потім стріляю".

Танкісти 14 бригади НГУ "Червона калина" під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз війна сучасна з використанням безпілотників, тож доводиться вигадувати методи, як захистити від дронів екіпаж танку та й саму машину, каже командир танкової роти на псевдо Вожак:

Фото: Суспільне Запоріжжя "Таке як від FPV, від скидів ми танки вже захистили. Від "Ланцетів", ПТУРів – поки ще важко, але динамічний захист рятує. Вони також не є дурні, вони спочатку танк зупиняють, а потім вже його стоячого добивають” Військовий на позивний Вожак командир танкової роти 14 бригади НГУ "Червона калина"

Водночас, каже Вожак, якщо російські військові вражають танки, то вони з побратимами намагаються їх не залишати на полі бою, а забирають для подальшого ремонту.

Танкісти 14 бригади НГУ "Червона калина" під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Під обстрілом, під мінами, під снарядами, але ми їх забираємо, на заводі відремонтуємо та повертаємо у стрій далі" Військовий на позивний "Вожак" танкіст 14 бригади НГУ "Червона калина"

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