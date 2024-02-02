На Полтавщині хочуть збудувати найпотужнішу вітрову електростанцію в Україні

В Глобинській громаді Кременчуцького району планують звести вітрову електростанцію. Її проєктна потужність становитиме 650 мегават.
Про це повідомили на сайті Полтавської ОВА.
Нині в Полтавській ОВА проводять наради щодо детального плану території, де відбуватиметься будівництво. До них залучають представників громади, проєктних організацій, департаменту будівництва, ЖКГ та енергетики Полтавської ОВА.
Обслуговуванням вітрової електростанції займатимуться представники ТОВ "ДТЕК Полтавська ВЕС".
Нині найбільша вітрова електростанція потужністю 200 мегават перебуває в тимчасовій окупації в Запорізькій області.
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