НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Полтавщині хочуть збудувати найпотужнішу вітрову електростанцію в Україні
ЕлектроенергіяРегіони

На Полтавщині хочуть збудувати найпотужнішу вітрову електростанцію в Україні

Уточнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Полтавщині хочуть збудувати найпотужнішу вітрову електростанцію в Україні
Ілюстративне фото: pexels.com

В Глобинській громаді Кременчуцького району планують звести вітрову електростанцію. Її проєктна потужність становитиме 650 мегават.

Про це повідомили на сайті Полтавської ОВА.

Нині в Полтавській ОВА проводять наради щодо детального плану території, де відбуватиметься будівництво. До них залучають представників громади, проєктних організацій, департаменту будівництва, ЖКГ та енергетики Полтавської ОВА.

Обслуговуванням вітрової електростанції займатимуться представники ТОВ "ДТЕК Полтавська ВЕС".

Нині найбільша вітрова електростанція потужністю 200 мегават перебуває в тимчасовій окупації в Запорізькій області.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Дніпрі відключатимуть світло через планові роботи: адреси
У Дніпрі відключатимуть світло через планові роботи: адреси
Світлофор у Полтаві
У Полтаві на світлофори встановлюють блоки безперебійного живлення: що відомо
енергетики, світло
У Кривому Розі відновили електропостачання для 103 тисяч абонентів, домівки яких знеструмило через атаку дронами
В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — &quot;Укренерго&quot;
В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — "Укренерго"
На початок