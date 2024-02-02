На Волині перекинувся рейсовий автобус, одна із пасажирок у лікарні

Вранці, 2 лютого на автодорозі поблизу села Погіньки на Ковельщині рейсовий автобус з'їхав у кювет та перекинувся.

За даними Нацполіції області, у мікроавтобусі було 8 пасажирів, серед них — двоє дітей. Під час аварії травмувалася 30-річна жінка.

Наразі відомо, що 33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицькі – Ковель – Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням.

Попередньо, кажуть правоохоронці, водій був тверезим.

На місці, де перекинувся автобус працювали правоохоронці, рятувальники і швидка. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Травмована пасажирка нині у лікарні. за фактом аварії слідчі зареєстрували відомості у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Усі обставини ДТП ще з'ясовують.

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