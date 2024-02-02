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Циклон зі Скандинавії: рівненські синоптики дали прогноз до 5 лютого
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Циклон зі Скандинавії: рівненські синоптики дали прогноз до 5 лютого

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Річка Іква в Дубні
Фото: Суспільне Рівне

Найближчими днями на Рівненщині збережеться вітряна погода з мокрим снігом та дощем. Їх принесе циклон зі Скандинавії.

Про це інформує обласний центр з гідрометеорології у прогнозі погоди на 3-5 лютого.

У суботу, 3 лютого, циклон над Скандинавією та атмосферні розділи із Західної Європи зумовлять переважно хмарну погоду. Вночі та вранці — мокрий сніг і дощ, слабке налипання мокрого снігу, вдень — дощ, на дорогах — ожеледиця. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-18м/с. Температура: вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 2-7º тепла.

4 лютого, з Атлантики на Рівненщину очікують рух помірно теплої та вологої повітряної маси. Прогнозують невеликий дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с. Температура: вночі — 0-5º тепла, вдень — 3-8º тепла.

5 лютого активний циклон та атмосферні розділи з Скандинавії зумовлять вітряну погоду, невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах — ожеледиця. Пориви західного вітру сягатимуть 18-23 м/с. Температура: вночі — від 2 морозу до 3º тепла, вдень — 0-5º тепла.

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