Трьох жителів Запорізької області, які переїхали до Івано-Франківська, підозрюють у шахрайстві. Вони зламували сторінки у соцмережах і просили гроші в позику.

Про це інформують на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.

Підозрювані у 2023 році оселилися в Івано-Франківську та розробили шахрайську схему.

"Вони розсилали повідомлення з проханням позичити гроші. Під видуманим приводом фігуранти просили про терміновий переказ на банківську картку", — йдеться у дописі.

Підозрювані ошукали понад десяток людей на майже 50 тисяч гривень. Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Поліцейські з'ясували, що підозрювані ошукали понад десяток людей на майже 50 тисяч гривень. Під час обшуків за їхніми місцями проживання в Івано-Франківську та Запоріжжі знайшли банківські картки, комп'ютери, телефони, гроші та "чорнові" записи. Їх вилучили.

Наразі ймовірним шахраям обирають запобіжний захід. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як не стати жертвою шахраїв:

зателефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Пам'ятайте: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;

запитайте товариша про те, що можете знати тільки ви — таке питання відразу викриє шахрая;

напишіть спільним знайомим і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.

Як захистити сторінки у соцмережах від можливого зламу:

не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга;

створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль на кількох ресурсах;

вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість.

Поліцейські наголошують: якщо сторінку зламали, то шахраї можуть розсилати посилання, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс.

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