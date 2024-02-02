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Порівну буває рідко: в перший місяць 2024 року в Умані на Черкащині народилось однаково хлопчиків та дівчаток
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Порівну буває рідко: в перший місяць 2024 року в Умані на Черкащині народилось однаково хлопчиків та дівчаток

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У січні 2024 року в Уманському пологовому будинку народилося 36 дітей. Хлопчиків та дівчаток зʼявилося на світ порівну.

Щоб новонароджених було порівну, трапляється рідко, розповів Суспільному директор КНП «Уманський пологовий будинок» Олег Семенда.

У січні 2024 року в Уманському пологовому будинку народилося 36 дітей, це на шість дітей більше, аніж у січні попереднього року, розповів Олег Семенда. Торік у перший місяць року на світ зʼявилося 30 немовлят.

"Минулого місяця, в січні, лікарі пологового будинку допомогли народитися: 18 дівчаткам та 18 хлопчикам. Так рідко буває, що новонароджених було порівну".

Зі слів директора, із початку повномасштабної війни в Уманському пологовому будинку народилося більше тисячі дітей:

"З перших днів повномасштабного вторгнення колектив закладу продовжує працювати у звичному штатному режимі. Ніхто не прив'язаний до адреси, тому ми приймаємо породіль з будь-яких районів, усіх, хто хоче у нас народжувати".

За даними директора КНП "Уманський пологовий будинок", у 2022 році в Умані народилося 537 дітей — 274 хлопчики та 263 дівчинки.

У 2023 році на світ з’явилось 260 хлопчиків та 255 дівчаток.

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