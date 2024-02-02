Неподалік селища Опішня на Полтавщині чоловік вбив дику козу. Поліція планує мисливцю повідомити про підозру.

Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Про незаконне полювання у Зіньківській громаді поліцейським 1 лютого повідомили патрульні, які почули звуки пострілів у лісовому масиві.

"Правопорушник намагався втекти, але поліцейські наздогнали його поблизу села Великі Будища Диканської громади. Фігурантом виявився 35-річний житель Щербанівської громади Полтавського району, який вполював дорослу дику козу. "

Нині у чоловіка вилучили зброю. Також йому планують повідомити про підозру за статтею "Незаконне полювання". Санкція щонайбільше позбавлення волі на строк до 5 років.

Також слідчі встановлюють людей, які можуть бути причетні до незаконного полювання.

Що відомо про обмеження полювання на Полтавщині

На території Полтавської області на період дії воєнного стану заборонили полювати. Таке рішення ухвалила Рада оборони регіону.

Відвідувати мисливські угіддя дозволено працівникам лісгоспів, які займаються підгодівлею тварин, патрулюванням території.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook