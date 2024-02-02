Хворіють діти та підлітки. На Кіровоградщині зростає захворюваність на ГРВІ

У Кіровоградській області зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Цього тижня діагноз ГРВІ поставили 4216 жителям регіону. Це на 14% більше, ніж на попередньому тижні.

За інформацією головної санітарної лікарки Кіровоградщини Надії Оперчук, серед пацієнтів 56,5% – це діти та підлітки віком до 17 років.

У 23-х хворих методом ПЛР лабораторно підтвердили 14 випадків грипу А.

З початку епідсезону на Кіровоградщині зафіксували 43 випадки грипу, з них – 41 вірус А та два віруси В. У області також циркулюють аденовіруси, коронавіруси SARS-Cov-2, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси.

Про зареєстровані перші три випадки грипу у Кіровоградській області повідомили 21 грудня 2023 року.