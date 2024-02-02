На Дніпропетровщині до дев'яти років в'язниці за збут наркотиків засудили жінку

На Дніпропетровщині за збут та зберігання наркотиків засудили жінку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За повідомленням, суд визнав винною жительку Тернівки в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів.

Прокурори у суді довели, що засуджена зберігала вдома придбаний метадон та реалізовувала його наркозалежним особам.

Під час обшуку у жінки було вилучили 15 сліп-пакетів з наркотиками.

Їй призначено покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

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