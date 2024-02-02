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В Одесі підрахували збитки довкіллю від російської атаки 17 січня: сума перевищила 30 мільйонів
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В Одесі підрахували збитки довкіллю від російської атаки 17 січня: сума перевищила 30 мільйонів

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В Одесі підрахували збитки довкіллю від російської атаки 17 січня: сума перевищила 30 мільйонів
Пошкоджений внаслідок атаки по Одесі 17 січня будинок. Фото: Державна екоінспекція Південно-Західного округу

Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі у ніч на 17 січня. Сума склала понад 30 мільйонів гривень.

Про це 2 лютого повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час атаки дрони влучили в багатоквартирні будинки. Фахівці встановили, що внаслідок атаки металеві уламки та будівельні відходи засмітили земельну ділянку площею понад 300 квадратних метрів.

"Загальний розмір шкоди, завданої засміченням земельних ресурсів складає понад 30 мільйонів гривень", — уточнили в екоінспекції.

Інформацію про наслідки від атаки передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для формування єдиного реєстру збитків.

Що відомо про атаку по Одесі 17 січня

  • Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.
  • Внаслідок атаки поранення отримали троє людей, пізніше до лікарні за допомогою звернулись ще двоє.
  • Через атаку пошкодило тепломережі, 12 будинків, 135 квартир, 241 вікна, 99 балконних блоків, повідомили в міськраді.

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