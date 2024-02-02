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Черкаський школяр здобув найвищу нагороду всеукраїнського конкурсу
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Черкаський школяр здобув найвищу нагороду всеукраїнського конкурсу

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Черкаський школяр здобув найвищу нагороду всеукраїнського конкурсу
Фото: Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР / Колаж: Суспільне Черкаси

Черкаський школяр Єлисей Блізніков здобув нагороду у IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі української академічної музики "Класик-проєкт".

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

У Кропивницькому відбувся IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики "Класик-проєкт". Учні представили твори про Україну сьогодення, свої роздуми, мрії та сподівання.

"Учень виборов Гран-прі у номінації «Інструментальна музика», молодша вікова категорія. Єлисея підготували до конкурсу його викладачі з Черкаської дитячої школи мистецтв".

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